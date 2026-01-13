Zangrillo vuole abolire il tetto agli stipendi dei dirigenti pubblici | Non possiamo più basarci su un’emergenza di 14 anni fa

Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha dichiarato la propria opposizione alla permanenza del limite massimo agli stipendi dei dirigenti pubblici. Secondo Zangrillo, questa restrizione risale a un’emergenza di oltre 14 anni fa e non riflette più le attuali esigenze della pubblica amministrazione, richiedendo una revisione per adeguarsi alle nuove condizioni.

Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha espresso la propria contrarietà al mantenimento del tetto agli stipendi degli alti dirigenti pubblici.

Zangrillo: “Opportuna la sentenza che alza il tetto agli stipendi dei manager della Pa” - “La sentenza della Consulta corregge, a mio avviso in modo opportuno, una situazione che non si giustificava più da tempo. ilfoglio.it

