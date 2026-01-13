Zangrillo vuole abolire il tetto agli stipendi dei dirigenti pubblici | Non possiamo più basarci su un’emergenza di 14 anni fa

Da orizzontescuola.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha dichiarato la propria opposizione alla permanenza del limite massimo agli stipendi dei dirigenti pubblici. Secondo Zangrillo, questa restrizione risale a un’emergenza di oltre 14 anni fa e non riflette più le attuali esigenze della pubblica amministrazione, richiedendo una revisione per adeguarsi alle nuove condizioni.

Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha espresso la propria contrarietà al mantenimento del tetto agli stipendi degli alti dirigenti pubblici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: "Dirigenti psicologi, Sicilia senza concorsi pubblici da più di dieci anni"

Leggi anche: Il posto fisso non fa più gola: fuga dagli enti locali. A Milano in dieci anni perso il 30% dei funzionari pubblici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Zangrillo: “Opportuna la sentenza che alza il tetto agli stipendi dei manager della Pa” - “La sentenza della Consulta corregge, a mio avviso in modo opportuno, una situazione che non si giustificava più da tempo. ilfoglio.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.