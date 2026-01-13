‘Buen Camino’, commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante e distribuita da Medusa Film, ha conquistato il primo posto tra i film italiani con il maggior incasso di sempre. La pellicola, realizzata in collaborazione con Indiana Production e MZL, ha ottenuto un risultato significativo nel panorama cinematografico nazionale, consolidando la posizione di Zalone come protagonista di successo e confermando l’interesse del pubblico per le produzioni italiane.

‘Buen Camino’, la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante e distribuita da Medusa Film, che coproduce con Indiana Production e in collaborazione con MZL, segna un nuovo record. In sole tre settimane di programmazione, con un incasso complessivo di 65.689.125 euro e 8.157.202 di spettatori, sorpassa ‘Quo Vado?’ (65.365.736 euro) e diventa il film italiano con il maggiore incasso di sempre al box office italiano, preceduto soltanto da ‘Avatar’ (68.600.000 euro). L’inarrestabile ascesa di ‘Buen Camino’ consolida Zalone e Nunziante come protagonisti assoluti della commedia italiana contemporanea e consacra il film non solo come un successo senza precedenti, ma come un autentico evento cinematografico, capace di riportare in sala spettatori di ogni età, dal Nord al Sud del Paese, restituendo al cinema la sua vocazione originaria di luogo di incontro, condivisione e aggregazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Zalone da record, ‘Buen Camino’ è il film italiano con il maggiore incasso di sempre

Leggi anche: Checco Zalone macchina da record: è ‘Buen Camino’ il film italiano con il maggiore incasso di sempre

Leggi anche: Record Checco Zalone, "Buen Camino" è il film italiano con il maggior incasso di sempre

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Zalone con ‘Buen Camino’ domina il box office delle Feste | sfiorati i 59 milioni; Checco Zalone inarrestabile il suo ‘Buen Camino’ supera i 53 milioni di euro.

Checco Zalone, nuovo record a Santo Stefano: Buen Camino vola a 14 mln - Sale piene, siti in tilt e numeri da record: “Buen Camino”, la nuova commedia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, ha incassato quasi 14 milioni di euro in appena due giorni. tg24.sky.it

Checco Zalone batte ogni record: 20 milioni in tre giorni, più di due italiani su tre al cinema hanno scelto Buen Camino - Il ritorno di Checco Zalone si conferma un fenomeno senza precedenti, capace di ridisegnare i vertici del botteghino nazionale. corriereadriatico.it

Boom di Zalone, record a Natale e sfida milionaria con "Avatar 3" - In rete si è scatenato il derby tra chi esalta Buen Camino, l'ultimo film di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante, uscito a Natale in più di settecento sale, e chi lo considera "scontato e a ... msn.com

“Buen Camino” di Checco Zalone è ufficialmente il film italiano con il maggiore incasso di sempre

Checco Zalone con «Buen camino» supera il record di incassi italiani e sfida «Avatar» ilsole24ore.com/art/zalone-cam… x.com

Checco Zalone riscrive la storia Buen Camino, diretto da Gennaro Nunziante e prodotto da Medusa Film, è a un passo dal diventare il film con il maggiore incasso di sempre in Italia, inflazione esclusa. Un altro record. Un altro fenomeno. #BuenCamino #Ch - facebook.com facebook