yungblud mostra il dietro le quinte dei suoi concerti in australia in un nuovo video

Yungblud ha offerto ai fan uno sguardo dietro le quinte del suo attuale tour australiano. Il cantante ha infatti condiviso un video che documenta ventiquattro frenetiche ore on the road. La clip, intitolata “Welcome to a mad 24 hours of my life”, è stata pubblicata sui social media e immortala il rocker britannico tra voli, interazioni con i fan ed esibizioni dal vivo durante la tappa australiana del suo Idols: The World Tour. Il video si apre a metà volo. Segue l’artista attraverso una serie di tappe della tournée a Sydney, una visita alla Behind The Gallery, dove una mostra dedicata al cantante ha recentemente attirato una folla così numerosa che la polizia è stata chiamata a intervenire, e una reunion con lo staff del Triple J. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

