Xbox Developer Direct verrà presentato un quarto gioco misterioso | Microsoft prepara uno shadowdrop?
L’attesa per l’Xbox Developer Direct si intensifica, alimentata da voci di un possibile quarto gioco misterioso. Oltre ai tre titoli già annunciati, si ipotizza la presenza di una sorpresa non ancora svelata, che potrebbe rappresentare una nuova IP interna in vista del 2026. Restano quindi molte domande sulle novità che Microsoft potrebbe presentare durante l’evento, mantenendo il riserbo su eventuali dettagli aggiuntivi.
Cresce l’attesa per l’Xbox Developer Direct e con essa anche la mole di rumor riguardanti possibili sorprese non annunciate da Microsoft: pare infatti che oltre i 3 giochi già annunciati ci possa essere un quarto titolo tenuto segreto, magari per offrire agli utenti Xbox la prima IP interna di questo 2026. Il 2026 è un anno importante per Xbox e Microsoft, un anno in cui sarà necessario fare capire quali sono le strategie della compagnia sul breve e medio termine, in cui si dovranno porre le basi per quella che sarà la prossima generazione di servizi e console dell’azienda americana. L’apertura alle pubblicazioni multipiattaforma è stata a livello economico un successo – Forza Horizon 5 ha venduto 5 milioni di copie su PS5 – il che fa supporre che dalle parti di Redmond una retromarcia in tal senso sia quantomeno complicata. 🔗 Leggi su Esports247.it
Leggi anche: Microsoft annuncia un nuovo Xbox Developer Direct a gennaio con tante novità per il 2026
Leggi anche: Fable, Playground promette un “primo sguardo approfondito” all’Xbox Developer Direct 2026
Il nuovo Xbox Developer Direct 2026 potrebbe avere un quarto gioco segreto - Appuntamento con l'Xbox Developer Direct il 22 gennaio per scoprire se sarà così, oltre che vedere le novità da Playground Games e Game Freak. gamesource.it
Xbox Developer Direct 2026: ci sarà un quarto gioco? - Stando a diverse voci, durante il Xbox Developer Direct 2026 sarà presente un quarto gioco "segreto" di un team first- vgmag.it
Xbox Developer Direct 2026: il videogioco segreto sarà first party? Nuovi rumor - Il giornalista Andy Robinson di VGC sostiene che il quarto videogioco segreto del Developer Direct 2026 dovrebbe essere un titolo first party Xbox ... everyeye.it
Fari puntati sull'Xbox Developer Direct del 22 gennaio: oltre al reboot di Fable, Forza Horizon 6 e Beast of Reincarnation, Microsoft sembra voler mostrare un quarto gioco segreto. x.com
Game Freak sembra già pronta a spostare l’attenzione su Beast of Reincarnation, action RPG annunciato lo scorso anno. Proprio in questi giorni, infatti, è arrivata la conferma che il gioco sarà uno dei protagonisti dell’Xbox Developer Direct, in programma il - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.