Xbox Developer Direct verrà presentato un quarto gioco misterioso | Microsoft prepara uno shadowdrop?

L’attesa per l’Xbox Developer Direct si intensifica, alimentata da voci di un possibile quarto gioco misterioso. Oltre ai tre titoli già annunciati, si ipotizza la presenza di una sorpresa non ancora svelata, che potrebbe rappresentare una nuova IP interna in vista del 2026. Restano quindi molte domande sulle novità che Microsoft potrebbe presentare durante l’evento, mantenendo il riserbo su eventuali dettagli aggiuntivi.

Cresce l’attesa per l’Xbox Developer Direct e con essa anche la mole di rumor riguardanti possibili sorprese non annunciate da Microsoft: pare infatti che oltre i 3 giochi già annunciati ci possa essere un quarto titolo tenuto segreto, magari per offrire agli utenti Xbox la prima IP interna di questo 2026. Il 2026 è un anno importante per Xbox e Microsoft, un anno in cui sarà necessario fare capire quali sono le strategie della compagnia sul breve e medio termine, in cui si dovranno porre le basi per quella che sarà la prossima generazione di servizi e console dell’azienda americana. L’apertura alle pubblicazioni multipiattaforma è stata a livello economico un successo – Forza Horizon 5 ha venduto 5 milioni di copie su PS5 – il che fa supporre che dalle parti di Redmond una retromarcia in tal senso sia quantomeno complicata. 🔗 Leggi su Esports247.it

