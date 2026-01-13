Xabi Alonso Real Madrid svelato un particolare a sorpresa! Ecco cosa ha detto Butragueno

Recentemente, Emilio Butragueño, responsabile delle relazioni istituzionali del Real Madrid, ha condiviso un aggiornamento su Xabi Alonso. In un'intervista, ha chiarito la posizione del club riguardo all’addio di Alonso, smentendo voci di un possibile esonero. Questa dichiarazione fornisce uno sguardo più chiaro sulla situazione attuale e sulla relazione tra il club e l’allenatore.

Xabi Alonso Real Madrid, spunta un interessante retroscena su Xabi Alonso: le parole sorprendenti di Butragueño Emilio Butragueño, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madri, ha chiarito la posizione dei blancos in merito all’addio di Xabi Alonso, smentendo qualsiasi ipotesi di esonero. Il dirigente blanco ha confermato che la separazione è avvenuta tramite un accordo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

