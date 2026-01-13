Xabi Alonso Real Madrid svelato un particolare a sorpresa! Ecco cosa ha detto Butragueno
Recentemente, Emilio Butragueño, responsabile delle relazioni istituzionali del Real Madrid, ha condiviso un aggiornamento su Xabi Alonso. In un'intervista, ha chiarito la posizione del club riguardo all’addio di Alonso, smentendo voci di un possibile esonero. Questa dichiarazione fornisce uno sguardo più chiaro sulla situazione attuale e sulla relazione tra il club e l’allenatore.
Xabi Alonso Real Madrid, spunta un interessante retroscena su Xabi Alonso: le parole sorprendenti di Butragueño Emilio Butragueño, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madri, ha chiarito la posizione dei blancos in merito all’addio di Xabi Alonso, smentendo qualsiasi ipotesi di esonero. Il dirigente blanco ha confermato che la separazione è avvenuta tramite un accordo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Il Real Madrid ha imposto un ultimatum a Xabi Alonso: cosa gli servirà per evitare l’esonero
Leggi anche: Xabi Alonso lascia il Real Madrid: clamorosa notizia sui blancos! Ecco cosa sta succedendo in questi minuti
Ufficiale: Xabi Alonso e il Real Madrid si separano. Al suo posto c'è Arbeloa; Xabi Alonso non è più l’allenatore del Real Madrid: clamoroso esonero in casa Blancos; Xabi Alonso non è più l'allenatore del Real Madrid: Arbeloa promosso dalla squadra B; Real Madrid-Xabi Alonso, separazione è ufficiale.
Sette giocatori del Real Madrid non hanno salutato Xabi Alonso: i nomi spiegano l’esonero - Molti calciatori del Real Madrid hanno rivolto messaggi di saluto e ringraziamento a Xabi Alonso dopo il suo esonero, tranne sette: in quell'elenco c'è ... fanpage.it
La lezione Real inflitta Xabi Alonso: al Bernabeu 'comandano' i calciatori - Xabi Alonso lascia il Real Madrid dopo soli otto mesi alla guida della squadra, avendo imparato a proprie spese che i giocatori saranno sempre le figure più potenti nello spogliatoio del Bernabeu. goal.com
Terremoto Real Madrid, cacciato Xabi Alonso! Florentino ha scelto il nuovo allenatore, ecco chi è - Fatale il ko in Supercoppa, il progetto post Ancelotti fallisce dopo pochi mesi. tuttosport.com
#Deco: “Siamo concentrati sul #Barcellona, ma l’esonero di #XabiAlonso mi ha sorpreso. E’ passato poco tempo” x.com
Con l’addio di Xabi Alonso e del suo staff, il Real Madrid ha richiamato Antonio Pintus, considerato il goat dei preparatori atletici. L’italiano aveva lasciato i Blancos in estate insieme a Carlo Ancelotti. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.