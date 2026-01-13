Da un anno, Raw è disponibile su Netflix, offrendo agli appassionati di wrestling un accesso facile e continuativo ai contenuti della WWE. I dati evidenziano un incremento significativo dell’audience e un interesse crescente intorno alla serie, confermando l’importanza di questa presenza sulla piattaforma. Questo primo anno rappresenta un traguardo importante, che sottolinea il valore dell’offerta e la sua capacità di attrarre un pubblico sempre più ampio.

Raw è su Netflix da un anno intero e, il suo successo è innegabile, soprattutto se si considerano i numeri. Netflix ha condiviso i dati del primo anno della WWE sulla piattaforma, e si è trattato di un primo anno di incredibile successo per la partnership tra la società di wrestling e il più grande servizio di streaming al mondo. Ecco i risultati. Secondo i dati condivisi da Variety, gli abbonati Netflix hanno guardato ben 525 milioni di ore di programmazione WWE nel 2025. Sebbene tutti gli show settimanali e i PLE della WWE siano disponibili su Netflix al di fuori degli Stati Uniti, l’attenzione e la conclusione più impressionante di questi numeri del primo anno derivano dalle visualizzazioni di Raw, poiché è lo show disponibile su Netflix ovunque. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Numeri impressionanti per il primo anno di Raw su Netflix

