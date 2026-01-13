WTA Hobart 2026 travolgente debutto di Iva Jovic Tatjana Maria vince lo scontro tra veterane
Il torneo WTA di Hobart 2026 prosegue con le sfide del primo turno. Iva Jovic, emergente statunitense, si conferma in crescita e ottiene una vittoria significativa nel suo debutto. Nel frattempo, Tatjana Maria si impone in un confronto tra veterane, consolidando la propria esperienza nel circuito. L’evento offre così incontri interessanti tra giocatrici di diverso livello e background.
Il torneo WTA di Hobart torna in campo per completare i match del primo turno. La statunitense Iva Jovic continua il suo trend positivo e si regala un debutto travolgente. Nello scontro tra veterane Tatjana Maria ferma la corsa dell’intramontabile Venus Williams. In apertura di giornata, l’ungherese Anna Bondar annichilisce la tedesca Ella Seidel 6-0 6-1 in un’ora e due minuti. Esordio impressionante per Iva Jovic. La testa di serie numero tre, reduce dalla semifinale di Auckland, demolisce l’indonesiana Janice Tjen 6-0 6-1 in cinquantotto minuti. La tedesca Tatjana Maria si aggiudica lo scontro tra veterane. 🔗 Leggi su Oasport.it
