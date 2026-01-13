Woolrich sospende i 139 trasferimenti dalla sede di Bologna

Woolrich ha deciso di sospendere temporaneamente i trasferimenti di 139 lavoratori dalla sede di Bologna. La decisione è stata presa a seguito di un incontro tra sindacati, rappresentanti dell’azienda, il sindaco Matteo Lepore e l’assessore regionale Vincenzo Paglia, svoltosi venerdì. Questa pausa consente un approfondimento della vertenza e l’avvio di un dialogo volto a trovare soluzioni condivise per i lavoratori coinvolti.

Almeno per il momento, il trasferimento di 139 lavoratori di Woolrich è sospeso. La vertenza sindacale ha infatti permesso un incontro tra i sindacati, i dirigenti dell’azienda, il sindaco Matteo Lepore e l’ assessore regionale Vincenzo Paglia proprio venerdì. Il risultato ottenuto è lo stop dei trasferimenti di tutti i lavoratori della sede bolognese, annunciati un mese fa: 109 a Torino e 30 da Milano. Woolrich sospende il trasferimento dei lavoratori dopo vertenza sindacale. Già poco prima di Natale si era tenuto un primo confronto con BasicNet. L’azienda, proprietaria di Kappa, Robe di Kappa, K-Way, Superga, Sebago e Briko, riconducibile alla famiglia Boglione, aveva confermato la decisione unilaterale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Woolrich sospende i 139 trasferimenti dalla sede di Bologna Leggi anche: Woolrich, piano di trasferimenti: "In 139 andranno a Torino" Leggi anche: Woolrich, 139 trasferimenti a Torino. È scontro tra sindacati e BasicNet La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Woolrich sospende i 139 trasferimenti a Torino dei lavoratori di Milano e Bologna; Woolrich ha sospeso i trasferimenti previsti; Morellato rileva le attività italiane di Fossil group; Roberto Cavalli inaugura una nuova boutique a Milano. Woolrich sospende i 139 trasferimenti dalla sede di Bologna - L'articolo Woolrich sospende i 139 trasferimenti dalla sede di Bologna proviene da Metropolitan Magazine. msn.com

Vertenza Woolrich, sospesi i 139 trasferimenti da Bologna e Milano a Torino - L'incontro che si è tenuto venerdì ... pambianconews.com

Woolrich sospende il trasferimento dei dipendenti della sede di Bologna - Dopo essere passato nelle mani del gruppo piemontese BasicNet, il marchio aveva deciso di spostare a Torino le 139 persone che lavorano nell'Hq emiliano. it.fashionnetwork.com

Vertenze. Crisi Woolrich Bologna, sospensione della procedura in corso - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.