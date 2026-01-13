Il 14 gennaio 2026 alle ore 18:30 si svolge la sfida tra Wolfsburg e St. Pauli, valida per il turno 17 della Bundesliga. In questa occasione si affrontano due squadre con obiettivi distinti, in un incontro che promette equilibrio e attenzione tattica. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per analizzare al meglio la partita.

Turno numero 17 di Bundesliga che vede tra le gare in programma la sfida tra il Wolfsburg e il St. Pauli di Blessin. I woelfe vengono dal KO pesante dell’Allianz Arena contro il Bayern Monaco, esordio complicato in questo 2026 e gara che alla lunga ha preso inevitabilmente la squadra della capolista. Ci sarà ancora da faticare per conquistare la salvezza, che inevitabilmente passa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Wolfsburg-St. Pauli (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Napoli-Parma (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

