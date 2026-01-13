Winter challenge Snow beast | torna il functional training che sfida il freddo
Domenica 18 gennaio torna la Winter challenge, questa volta in versione “snow beast”. Una sfida invernale di allenamento funzionale “total body” pensata per chi non teme il clima e crede che la spiaggia sia l'ambiente perfetto per allenarsi tutto l’anno. Un functional training, pensato per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: National Winter Skin Relief Day: che impatto ha il freddo sulla pelle?
Leggi anche: Canottaggio, al via il 2026 con la Rowing Winter Challenge sul lago di Pusiano
Una settimana fitta di eventi dà il via al Sigep. Tutte le cose da fare fino al 20 gennaio.
Partono i "Winter Challenge" gli allenamenti in riva al mare - 30 con il I° “Winter Challenge” al Bagno Tiki 26 a Rimini, si apre ufficialmente la stagione sportiva invernale, ricco di appuntamenti sportivi organizzati dal Team ... msn.com
ROWING WINTER CHALLENGE Nel weekend a Pusiano primo appuntamento tricolore, con l'assegnazione dei titoli italiani di fondo in 1x e 2- Sabato 17 si parte con la Rowing Winter Challenge, domenica 18 si assegnano i Tricolori Le - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.