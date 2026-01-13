WindTre on air il nuovo spot dedicato all’offerta internet casa

WindTre introduce il nuovo spot dedicato all’offerta internet casa, disponibile da subito. Questa iniziativa mira a offrire una connessione stabile e veloce, ideale per le esigenze quotidiane di internet, streaming e lavoro da remoto. L’azienda conferma così il proprio impegno nel fornire soluzioni affidabili e su misura per i clienti, garantendo un’esperienza di navigazione semplice e efficiente.

ROMA – WindTre inaugura il nuovo anno con un'offerta vantaggiosa, pensata per chi desidera vivere al meglio connessione e intrattenimento comodamente da casa. A raccontarlo è il nuovo spot WINDTRE, on air dall'11 gennaio, che mostra due clienti entrare in un WINDTRE Store alla ricerca della soluzione ideale per la navigazione e lo streaming domestici. Grazie alla professionalità e all'ascolto attento della WINDTRE Assistant, vengono guidati nella scelta della proposta più adatta: "Super Fibra". Nei negozi WINDTRE, infatti, è già possibile attivare "Super Fibra", l'offerta che permette di avere una connessione più veloce e stabile in tutta la tua casa con navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit, il nuovo modem Wi-Fi 7 incluso e 12 mesi di Amazon Prime con film, serie tv del momento ed eventi sportivi live, a 24,99 euro al mese per i clienti WINDTRE mobile.

Nasce WINDTRE LUCE & GAS!! Un nuovo mondo di opportunità è arrivato! Dal 2 gennaio 2026 inizia la vendita di WINDTRE come operatore indipendente anche per Luce & Gas. Più libertà, più convenienza, più servizi in un’unica soluzione. Scopri - facebook.com facebook

