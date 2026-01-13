wimbledon ha chiesto alla bbc di svecchiarsi se vuole tenersi i diritti del torneo

Wimbledon ha richiesto alla BBC di aggiornarsi per mantenere i diritti televisivi del torneo. I vertici dell’All England Club stanno negoziando un nuovo accordo che entrerà in vigore dopo il 2027, in vista delle future esigenze mediatiche e digitali. La trattativa rappresenta un passo importante per il prestigioso torneo, volto a garantire una copertura adeguata e sostenibile nel panorama mediatico in evoluzione.

I vertici di Wimbledon hanno avviato trattative interne per il prossimo accordo sui diritti tv, che inizierà dopo il torneo del 2027. E hanno chiesto non troppo velatamente alla Bbc di “svecchiarsi”, altrimenti addio diritti tv. Cadrebbe così un binomio tra più fertili e antichi dello sport in tv. L’anno prossimo ricorre il centenario della prima trasmissione radiofonica della Bbc da Wimbledon. “C’è la forte sensazione che la sua presentazione sia diventata un po’ monotona e stereotipata e che sia necessario un cambiamento – scrive il Times – Sky Sports ha ora un proprio canale di tennis e detiene i diritti per i tornei Atp e Wta, così come per gli US Open, fino al 2029. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Ilnapolista.it

