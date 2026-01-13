William e Kate condividono la passione per i cani | un amore che hanno ereditato dalla regina Elisabetta

William e Kate condividono una passione per i cani, un interesse che hanno ereditato dalla regina Elisabetta. La cura e l’attenzione verso gli animali domestici sono una costante nella loro vita, accompagnandoli fin dal 2011, anno del loro matrimonio. La presenza di almeno un cane in casa rappresenta un elemento importante nel loro quotidiano, riflettendo un legame duraturo con gli animali e valori di affetto e responsabilità.

La cura e il possesso di un cane è imprescindibile per William e Kate: fin da quando si sono spostati, nel 2011, ce n’è sempre stato almeno uno in casa. Nonostante ciò, non si sa da quando i compagni a quattro zampe abbiano iniziato a dormire nello stesso letto con i padroni reali. Tuttavia, è noto che i principi di Galles, quando abitavano all’Adelaide cottage, permettevano alla cagnolina Orla di dormire con loro. E ora che si sono trasferiti nella Forest Lodge, sembra che la coppia sia “più severa” sulle regole da rispettare nella dimora. Ma non è chiaro se Orla abbia ripreso le vecchie abitudini nella nuova “casa per sempre”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - William e Kate condividono la passione per i cani: un amore che hanno ereditato dalla regina Elisabetta Leggi anche: William e Kate condividono l’amore di Elisabetta II per i cani, James Middleton spiega perché Leggi anche: Rivela l'artista Chris Levine che Kate Middleton ha iniziato a meditare. Grazie a un suo ritratto della regina Elisabetta La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. William e Kate condividono l’amore di Elisabetta II per i cani, James Middleton spiega perché - (Adnkronos) – Avere un cane è un imperativo imprescindibile per William e Kate: fin da quando si sono spostati, nel 2011, in casa loro ce n’è sempre stato almeno uno. msn.com

Kate Middleton, la folle passione che fa rabbrividire William - Kate Middleton ha una passione che in pochi condividono e quando ne parla la prendono un po’ per folle, compreso suo marito William che ne è letteralmente agghiacciato. dilei.it

"Kate Middleton terrorizzata: il figlio George eredita la passione di William" - Kate Middleton non è solo preoccupata per la sua salute ma anche per alcune questioni legate ai suoi figli. corrieredellosport.it

La nuova casa di William e Kate: vi facciamo vedere il rifugio nella foresta da 22 milioni di dollari dove cresceranno George, Charlotte e Louis https://ad-italia.visitlink.me/j4vW3t - facebook.com facebook

Nel tradizionale incontro per gli auguri di Natale a Sandringham William e Kate hanno lasciato la scena all'entusiasmo dei più giovani: non solo i tre figli ma anche le cuginette x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.