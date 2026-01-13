Wikipedia spegne 25 candeline | come ha cambiato il modo di informarsi

Da iltempo.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 gennaio 2001, Wikipedia è stata fondata negli Stati Uniti da Jimmy Wales e Larry Sanger. In questi 25 anni, ha rivoluzionato l'accesso alle informazioni, diventando una delle principali fonti di conoscenza online. La piattaforma si distingue per l’apertura alla collaborazione e l’aggiornamento costante dei contenuti, influenzando il modo in cui persone di tutto il mondo cercano e condividono informazioni.

Fondata negli Stati Uniti il 15 gennaio del 2001 da Jimmy Wales e Larry Sanger, Wikipedia compie 25 anni. Con 350 edizioni linguistiche e quasi due miliardi di accessi unici mensili, l'enciclopedia online più grande al mondo è diventata una delle principali fonti di conoscenza ed è stata riconosciuta come bene pubblico digitale dalle Nazioni Unite. In questi venticinque anni, Wikipedia è cresciuta insieme alla sua comunità, adattandosi ai cambiamenti tecnologici e culturali senza perdere la propria missione originaria: rendere l'intero patrimonio della conoscenza umana accessibile a tutti. Sin dal principio, il progetto si è distinto per il punto di vista neutrale, l'affidabilità delle fonti e la possibilità di contribuire liberamente alla creazione e alla modifica delle voci. 🔗 Leggi su Iltempo.it

wikipedia spegne 25 candeline come ha cambiato il modo di informarsi

© Iltempo.it - Wikipedia spegne 25 candeline: come ha cambiato il modo di informarsi

Leggi anche: L’elisoccorso di Pavullo spegne 25 candeline, ogni anno 450 interventi

Leggi anche: Ha guidato l'auto fino a 94 anni: ora spegne 100 candeline

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.