Warner-Netflix Paramount porta l’accordo in tribunale

Paramount Skydance ha intentato una causa contro Warner Bros. Discovery presso la Delaware Chancery Court, richiedendo maggiore chiarezza sull’accordo con Netflix valutato 82,7 miliardi di dollari. La disputa riguarda questioni di trasparenza e trasmissione di informazioni tra le parti coinvolte, evidenziando le tensioni nel settore dei media e dell’intrattenimento. La vicenda potrebbe avere ripercussioni sul futuro delle collaborazioni tra questi importanti gruppi.

Paramount Skydance non molla Warner Bros. Discovery. Il colosso cinematografico di proprietà di David Ellison ha infatti deciso di portare il gruppo dei media davanti alla Delaware Chancery Court, chiedendo maggiore trasparenza sull’ accordo con Netflix da 82,7 miliardi di dollari. L’intento è quello di costringere il consiglio di amministrazione di WBD a rendere pubblici i dettagli finanziari relativi alla recente accettazione della proposta di acquisizione da parte del gigante dello streaming, mossa che ha escluso quella alternativa avanzata dalla stessa Paramount. Contestualmente, Ellison ha poi informato gli investitori dell’intenzione di avviare una proxy battle, ossia una battaglia per le deleghe, con l’obiettivo di piazzare i suoi consiglieri nel Cda con la prossima assemblea degli azionisti di WBD prevista per il 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Warner-Netflix, Paramount porta l’accordo in tribunale Leggi anche: Paramount fa causa a Warner: vuole dettagli sull’accordo con Netflix! Leggi anche: Warner rifiuta l’ennesima offerta di Paramount: l’accordo con Netflix è sempre più realtà La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Warner Bros Discovery chiude (ancora) la porta a Paramount: offerta «inadeguata»; Paramount porta in tribunale la battaglia per Warner Bros; Paramount fa causa a Warner Bros. Discovery per l’accordo con Netflix: “Poca trasparenza”; Paramount all’attacco: causa legale contro Warner Bros.. Paramount porta in tribunale la battaglia per Warner Bros - Discovery (WBD): il CEO David Ellison ha annunciato una causa presso la Corte del Delaware, dove di solito vengono ... tio.ch

