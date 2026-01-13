Voi morireste per la libertà? le manette di Moretti e l' Iran | quindi oggi

Oggi si affrontano temi di attualità che coinvolgono questioni di libertà e repressione, come la storia di Moretti e la situazione in Iran. Nel frattempo, i titoli più leggeri fanno riferimento a eventi quotidiani, come i “bengala nella scatola” trovati al Constellation, ricordandoci come spesso tra notizie serie e banalità si intreccino le nostre giornate. Un quadro variegato di temi che richiedono attenzione e riflessione.

- Titoloni sui “bengala nella scatola” trovati al Constellation. Maddai? Signori, toc toc: era Capodanno. Quanti bengala, miniciccioli e altre diavolerie avevate a casa vostra per festeggiare? Pensiamo alle cose serie, dai. - Adesso sappiamo che Jessica Moretti era una modella e ha fatto una comparsa nel lancio del film “ Il dittatore ”. E quindi? - Le Ong sostengono che in Iran ci siano già 12 mila morti. Il regime parla di 2 mila, quasi a scusarsi. Ma duemila morti sono un’enormità, signori miei. Stiamo ancora aspettando che i nostri amici della Flotilla si mobilitino per gli iraniani? - Comunque facciamo tutti finta di dimenticarci che, se l’ Iran è piombato nel caos odierno, è anche un po’ colpa di alcuni Paesi occidentali che hanno permesso, se non sostenuto, la Rivoluzione guidata dai Pasdaran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

