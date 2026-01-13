Voglio parlarti apri Urla ubriaco a casa dell' ex fidanzata di 86 anni | arrivano i carabinieri

Da today.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha disturbato ripetutamente un’anziana di 86 anni, urlando e bussando con insistenza alla sua porta. La scena ha reso necessario l'intervento dei carabinieri, chiamati dalla donna per mettere fine a questa situazione di disagio. Un episodio che evidenzia l’importanza di rispettare la tranquillità delle persone più fragili e di intervenire prontamente in casi di disturbo della quiete pubblica.

Ha infastidito la sua ex fidanzata di 86 anni, arrivando a urlare e a bussare con violenza alla sua porta di casa, costringendola a chiamare i carabinieri per porre fine all'incubo. L'episodio è avvenuto nella serata di domenica 11 gennaio a Tresignana, in provincia di Ferrara: un uomo di 70 anni. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Anziano molesto a casa dell'ex 'fidanzata' 86enne: minacce insistenti, arrivano i carabinieri

Leggi anche: A 17 anni fermato dai carabinieri alla guida dell'auto: era ubriaco, addosso anche 30 grammi di hascisc

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.