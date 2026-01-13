Voglio parlarti apri Urla ubriaco a casa dell' ex fidanzata di 86 anni | arrivano i carabinieri
Un uomo ha disturbato ripetutamente un’anziana di 86 anni, urlando e bussando con insistenza alla sua porta. La scena ha reso necessario l'intervento dei carabinieri, chiamati dalla donna per mettere fine a questa situazione di disagio. Un episodio che evidenzia l’importanza di rispettare la tranquillità delle persone più fragili e di intervenire prontamente in casi di disturbo della quiete pubblica.
Ha infastidito la sua ex fidanzata di 86 anni, arrivando a urlare e a bussare con violenza alla sua porta di casa, costringendola a chiamare i carabinieri per porre fine all'incubo. L'episodio è avvenuto nella serata di domenica 11 gennaio a Tresignana, in provincia di Ferrara: un uomo di 70 anni. 🔗 Leggi su Today.it
