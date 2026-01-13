Vita spericolata paziente canta durante l' operazione al seno | il video dell' oncologo

Durante un intervento nella Breast Unit dell’Azienda Universitaria Federico II di Napoli, una paziente ha cantato durante l'operazione al seno. Il video, condiviso dall’oncologo Tommaso Pellegrino di Sassano, mostra un momento insolito e sereno nel percorso di cura, evidenziando l’importanza di un approccio umano e rassicurante nella gestione delle procedure chirurgiche.

Una paziente canta durante un intervento chirurgico nella Breast Unit dell’Azienda Universitaria Federico II di Napoli effettuato dall'equipe guidata dall'oncologo Tommaso Pellegrino di Sassano. Il commento "In sala operatoria può accadere qualcosa di straordinario. Durante un intervento per. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

