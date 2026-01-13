Vita spericolata paziente canta durante l' operazione al seno | il video dell' oncologo

Durante un intervento nella Breast Unit dell’Azienda Universitaria Federico II di Napoli, una paziente ha cantato durante l'operazione al seno. Il video, condiviso dall’oncologo Tommaso Pellegrino di Sassano, mostra un momento insolito e sereno nel percorso di cura, evidenziando l’importanza di un approccio umano e rassicurante nella gestione delle procedure chirurgiche.

Il video della paziente che canta Vita spericolata mentre viene operata a Napoli - Una paziente canta durante un intervento chirurgico nella Breast Unit dell’Azienda Universitaria Federico II di Napoli effettuato dall'equipe guidata dall'oncologo ... msn.com

Operazione per rimuovere un tumore al seno mentre la paziente canta Vasco Rossi (VIDEO) - Il silenzio di una sala operatoria in genere è rotto solo dal rumore metallico degli strumenti. msn.com

VITA SPERICOLATA Cantare male, ballare peggio, sentire tutto troppo. Hit senza tempo Nostalgia che colpisce duro Zero giudizi, solo vibrazioni SABATO 31 GENNAIO La Limonaia Strozzi, Via Pisana 77, Firenze Info & Tavoli: +39 389 038729 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.