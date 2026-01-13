Dal 30 al 31 gennaio 2026 a Palazzo Merulana a Roma torna “Visionarie – donne tra cinema, tv e racconto”. L’evento, ideato e diretto da Giuliana Aliberti, rappresenta un appuntamento di dialogo e confronto tra le voci femminili dell’audiovisivo e della narrazione contemporanea, consolidando la sua presenza come punto di riferimento nel panorama culturale italiano.

Roma, 13 gen. (askanews) – Venerdì 30 e sabato 31 gennaio 2026 a Palazzo Merulana a Roma torna “Visionarie – donne tra cinema, tv e racconto”, il progetto ideato e diretto da Giuliana Aliberti, che da sette anni è un punto di riferimento per il dialogo tra le voci femminili dell’audiovisivo e della narrazione contemporanea. Due giornate di incontri, testimonianze, scambi e visioni che celebrano la presenza femminile nei linguaggi creativi, tra cinema, televisione, scrittura e pensiero critico. Dopo l’edizione 2025 dedicata alle “Eretiche”, Visionarie 2026 rilancia con più forza: Ancora più eretiche è il titolo di quest’anno, un’affermazione di coraggio e un invito a disobbedire, a riscrivere, a trasformare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Eterne vittime del pregiudizio, oggi non sono più guardate con sospetto. Mostre e progetti invitano ad addentrarsi nel loro mondo. E a scoprirle donne libere, anticonformiste e visionarie

Leggi anche: Ascolti TV Total Audience | Martedì 9 Dicembre 2025: Uomini e Donne (+109K) e Il Paradiso delle Signore (+69K) tra i più seguiti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Visionarie 2026: Ancora più eretiche: donne tra cinema, tv e racconto - (askanews) – Venerdì 30 e sabato 31 gennaio 2026 a Palazzo Merulana a Roma torna “Visionarie – donne tra cinema, tv e racconto”, il progetto ideato e diretto da Giuliana Aliberti, che da ... askanews.it