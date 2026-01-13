Violenza di genere la presidente della Corte d’Appello plaude al corso di specializzazione

Oggi si è svolto presso il Palazzo di Giustizia di Napoli l’evento di apertura del corso di alta formazione dedicato alla specializzazione in violenza di genere e femminicidio nel processo penale. La presidente della Corte d’Appello ha espresso apprezzamento per questa iniziativa, che mira a rafforzare la preparazione degli avvocati in un ambito di crescente rilevanza nel sistema giudiziario.

Tempo di lettura: 5 minuti Si è tenuto quest’oggi, nell’aula “Metafora” del Palazzo di Giustizia Alessandro Criscuolo di Napoli, l’appuntamento inaugurale del corso di alta formazione “Avvocato specializzato in violenza di genere e femminicidio nel processo penale”. La Presidente della Corte d’Appello di Napoli ha definito l’iniziativa “organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, in particolare dalla Commissione violenza di genere, di alto valore istituzionale e culturale, capace di intercettare una delle sfide più complesse e urgenti del nostro tempo”. «Sono particolarmente lieta – ha dichiarato – che il COA di Napoli abbia promosso un percorso formativo specialistico su un tema così delicato, che richiede competenza, sensibilità e una forte capacità di lavoro in rete tra tutti gli operatori della giustizia». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

