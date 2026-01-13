La Polizia di Stato ha eseguito sette fermo, tra cui quattro minorenni, in seguito alla sparatoria di dicembre in Piazza Carolina. L’operazione mira a contrastare la violenza armata tra giovanissimi e a smantellare gruppi criminali coinvolti. La vicenda evidenzia le preoccupazioni sulla sicurezza dei giovani e sull’uso delle armi in contesti urbani.

Operazione della Polizia di Stato contro gruppi criminali giovanili: sette fermati per la sparatoria in Piazza Carolina, quattro sono minorenni.. Su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli si comunica che, nella giornata del 10 gennaio u.s., la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso nei confronti di 7 soggetti, quattro dei quali minorenni, gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma da sparo aggravati dalle modalità mafiose previste dall’art. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Violenza armata tra giovanissimi: eseguiti fermi per tentato omicidio dopo la sparatoria di dicembre in Piazza Carolina

