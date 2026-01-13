Violenta rapina in centro per 30 euro | studente tedesco finisce in ospedale

Un episodio di violenza si è verificato nel centro di corso Umberto, dove uno studente tedesco coinvolto in un progetto Erasmus è stato aggredito durante una rapina. Intorno alle 22, il 22enne è stato avvicinato da due persone che, dopo averlo colpito, gli hanno sottratto il portafoglio. L’aggressione è avvenuta in un momento di normale passeggiata serale, lasciando lo studente ferito e soccorso dai presenti.

Paura al corso Umberto dove uno studente è stato aggredito durante una rapina. Il 22enne tedesco, in Italia per il progetto Erasmus, verso le 22, stava passeggiando in centro quando sarebbe stato avvicinato da due individui che, dopo averlo aggredito, lo avrebbero rapinato del portafogli con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Rapina violenta in piazza. Giovane finisce a processo Leggi anche: Movida violenta in San Frediano. Giovane finisce in ospedale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Violenta rapina in centro per 30 euro: studente tedesco finisce in ospedale; Minorenne sequestrato e legato mani e piedi: arrestato un uomo | VIDEO; Difende l’amico da un rapinatore, quindicenne accoltellato al volto a Milano; ?Milano, ragazzo di 15 anni accoltellato al volto: era intervenuto per difendere l’amico da una rapina. È grave. Violenta rapina in centro per 30 euro: studente tedesco finisce in ospedale - Il 22enne tedesco, in Italia per il progetto Erasmus, verso le 22, stava passeggiando in centro quando sarebbe stato ... napolitoday.it

Violenta rapina in pieno centro, per rubargli un telefono e un powerbank lo prendono a calci e pugni: denunciati due uomini - Notte movimentata per le vie del centro città a Trento: in via Verdi un uomo in tarda notte tra ieri e oggi, venerdì 9 gennaio, è stato prima minacciato e poi aggredito con pugni e calci da du ... ildolomiti.it

Rapina a 20enne a Terni, arrestati due minori - Sono ritenuti i ritenuti responsabili di una violenta tentata rapina consumata a Terni il 5 novembre scorso. rainews.it

+++ Veneto – Badante dà le chiavi ai ladri che compiono una violenta rapina, tre arresti - facebook.com facebook

Rapina violenta ad anziane in casa a Favara nel 2013, due arresti. Fratello e sorella erano ricercati del 2024 dopo condanna a sei anni #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.