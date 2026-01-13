Vintage violence live al Santeria Toscana
I Vintage Violence tornano dal vivo al Santeria Toscana con il loro tour invernale CONCERTI A SENTIMENTO 2026. Tra i gruppi più rappresentativi del rock indipendente italiano, il duo proporrà il proprio repertorio in alcune delle venue più note del panorama musicale nazionale. L’evento, prodotto da Tube Music, rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo una delle band più apprezzate della scena underground italiana.
I Vintage Violence, tra i più prolifici e riconoscibili gruppi nel panorama rock indipendente italiano, annunciano il tour invernale CONCERTI A SENTIMENTO 2026, prodotto da Tube Music, che li vedrà protagonisti sui palchi di alcune delle venue rock più iconiche d’Italia. Milano, Roma, Bologna. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Concerti a sentimento 2026, i Vintage Violence in tour a Livorno: il 7 febrbraio live al The Cage
Leggi anche: Vintage Violence live a Largo Venue
VINTAGE VIOLENCE: nuovo singolo, EP e nuovo tour; Vintage Violence live a Largo Venue.
Carini e carine, è tempo di tornare a elevare il mio ed il vostro tasso. ` sarò a Santeria Toscana 31 - Milano per dare zampa forte ai miei amici Vintage Violence insieme a Elton Novara. Siccome i biglietti stanno volando come le mi - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.