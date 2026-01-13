Villa Polenghi fruibile i tempi s’allungano

Dopo la pausa festiva, il Comune si trova a fronteggiare un complesso scenario di lavori pubblici. Tre cantieri fondamentali per la città, rallentati da imprevisti burocratici e tecnici, stanno prolungando i tempi di realizzazione. La situazione richiede attenzione e pianificazione, per garantire il proseguimento dei progetti e il miglioramento degli spazi urbani.

Al rientro dalla sosta festiva, il Comune si trova a dover gestire il delicato “tris“ delle grandi opere cittadine: tre cantieri strategici che, tra imprevisti burocratici e ritardi tecnici, hanno accumulato mesi di stop. Nei giorni scorsi, l’assessore ai Lavori pubblici Luigi Mori (nella foto) ha messo in agenda il punto della situazione per capire quale sarà il prossimo futuro. Il polmone verde di Villa Polenghi è forse il caso più emblematico. Qui i lavori hanno subito un brusco rallentamento a causa del cambio di subappaltatore dopo settimane di inattività. La nuova ditta ha preso possesso del cantiere, ma il cronoprogramma è tutto in salita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Villa Polenghi fruibile, i tempi s’allungano Leggi anche: Villa Polenghi: pronti a ripartire i lavori all’oasi Leggi anche: Manovra, si allungano tempi discussione Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Villa Polenghi fruibile, i tempi s’allungano. Villa Polenghi fruibile, i tempi s’allungano - Al rientro dalla sosta festiva, il Comune si trova a dover gestire il delicato “tris“ delle grandi opere cittadine: tre cantieri strategici che, tra imprevisti burocratici e ritardi tecnici, hanno acc ... ilgiorno.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.