Villa Aurora assolto Crispino dall’accusa di inquinamento ambientale

Villa Aurora ha annunciato l’assoluzione di Giorgio Crispino, amministratore delegato della struttura, dall’accusa di inquinamento ambientale. Crispino è stato condannato a otto mesi di reclusione con pena sospesa per mancata autorizzazione all’allaccio alla rete idrica e deposito temporaneo. La vicenda riguarda aspetti amministrativi e ambientali, e la decisione giudiziaria chiarisce le responsabilità legali del caso.

