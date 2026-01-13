Villa Aurora assolto Crispino dall’accusa di inquinamento ambientale
Villa Aurora ha annunciato l’assoluzione di Giorgio Crispino, amministratore delegato della struttura, dall’accusa di inquinamento ambientale. Crispino è stato condannato a otto mesi di reclusione con pena sospesa per mancata autorizzazione all’allaccio alla rete idrica e deposito temporaneo. La vicenda riguarda aspetti amministrativi e ambientali, e la decisione giudiziaria chiarisce le responsabilità legali del caso.
