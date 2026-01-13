Vietri sul Mare celebra i ceramisti | fuoco musica e sapori il 17 gennaio

Vietri sul Mare invita alla Festa dei Ceramisti il 17 gennaio 2026, un evento che valorizza la tradizione artigianale locale attraverso musica, spettacoli e sapori. Questa manifestazione rientra nel calendario culturale del comune, sottolineando il forte legame tra il territorio e l’arte della ceramica, patrimonio storico e culturale della comunità. Un’occasione per scoprire e condividere le radici artistiche di Vietri sul Mare.

L'iniziativa rientra nel calendario delle manifestazioni culturali promosse sul territorio comunale. Musica, spettacoli e sapori della tradizione tornano protagonisti sabato 17 gennaio 2026 in occasione della storica Festa dei Ceramisti, appuntamento che ogni anno celebra il legame profondo tra il territorio e la sua più antica arte. L'iniziativa, in programma nell'area antistante la stazione ferroviaria, si inserisce nelle celebrazioni di Sant'Antonio Abate, figura simbolica legata al fuoco, agli animali e ai mestieri che ne fanno uso quotidiano. Una ricorrenza particolarmente sentita in una comunità che da secoli vive di artigianato e manualità.

