VIDEO | Highlights di Raw del 12.012026

Ecco i momenti salienti di Raw del 12 gennaio 2026. La WWE torna in Germania con un episodio ricco di incontri e sorprese, tra cui l’atteso match tra Gunther e AJ Styles. In questo breve video, troverete una sintesi degli eventi principali di una serata che ha offerto spettacolo e emozioni, mantenendo alta l’attenzione sui protagonisti e le evoluzioni della storyline.

La WWE fa tappa ancora in Germania e ci propone un episodio di Raw che promette spettacolo con l’inedito match tra Gunther e AJ Styles: ecco tutto il meglio di quello che è accaduto nell’episodio di questo lunedì, condensato in pochi minuti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

