video giancarlo siani uno spettacolo per ridare voce alla sua lexiton 80

La Lexiton 80 di Giancarlo Siani torna a parlare, offrendo un’occasione per riflettere sul suo messaggio e sulla sua eredità. Questa iniziativa rende omaggio al giovane giornalista, ucciso dalla camorra nel 1985, e sottolinea l’importanza di preservare la memoria e il valore della verità. Paolo Siani, fratello di Giancarlo, continua a tutelare e far rivivere la figura del giornalista, affinché il suo esempio rimanga vivo nel tempo.

La Lexiton 80 di Giancarlo Siani ha ripreso a parlare. L'unica alleata del giovane giornalista che fu ucciso per mano della camorra il 23 settembre 1985, quarant'anni fa è sempre stata protetta a casa di Paolo Siani, fratello di Giancarlo che non ha mai smesso di battersi per la verità e per non far dimenticare il fratello giornalista, a cui tante generazioni successive si sono ispirate. Ed è proprio ai figli dei cronisti di oggi che la Lexiton 80 – la Olivetti M80 – ha ricominciato a parlare. Affinchè gli studenti di oggi non possano dimenticare il sacrificio di Giancarlo e l'attuale necessità di rincorrere la verità, sempre e comunque.

