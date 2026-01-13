Viaggio nel mondo dei saldi il primo bilancio | niente più resse ma il centro resta un richiamo
I saldi invernali sono ancora un appuntamento importante per il commercio locale, offrendo opportunità di acquisto e di rinnovamento dell’armadio. Tuttavia, rispetto al passato, il modo di viverli è evoluto: meno resse e più attenzione alle esigenze dei consumatori. Questo momento rappresenta un’occasione di confronto tra offerte e domanda, confermando il ruolo centrale del centro cittadino come punto di riferimento commerciale.
I saldi invernali continuano a rappresentare un momento chiave per il commercio cittadino, ma il loro significato è cambiato profondamente rispetto al passato. A Ferrara, il quadro che emerge è quello di un commercio in trasformazione, costretto ad adattarsi a nuove tempistiche, a un potere. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
