Viabilità sull' Etna torna percorribile la strada provinciale Mareneve

È stata riaperta la strada provinciale Mareneve, che collega Rifugio Citelli. Dopo il miglioramento della situazione legata all’attività vulcanica dell’Etna, la circolazione sulla via è stata ripristinata, riprendendo la normale viabilità. Si consiglia comunque di mantenere attenzione alle eventuali segnalazioni ufficiali e di verificare le condizioni del percorso prima di mettersi in viaggio.

A seguito del rientro dell’emergenza legata all'attività vulcanica dell’Etna, è stata revocata la chiusura della Strada Provinciale Mareneve (strada provinciale Mareneve–Rifugio Citelli).La strada provinciale Mareneve è dunque nuovamente aperta al transito veicolare e pedonale, con il ripristino. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

