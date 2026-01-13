Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-01-2026 ore 19 | 40

L’aggiornamento sul traffico a Roma e nel Lazio segnala code sulla carreggiata interna del raccordo tra Cassia bis e il tratto urbano dell’A24, tra Portonaccio e l’uscita Roma Fiumicino, e tra via di Mezzocammino e Ostia. Si registrano rallentamenti anche sulla Nomentana e sulla Roma Fiumicino. Ricordiamo lo sciopero dei taxi fino alle 22 e di Trenitalia fino a mezzanotte, con servizi essenziali garantiti dalle 18 alle

Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio o del traffico sulla carreggiata interna del raccordo tra Cassia bis una coda traffico alla Roma Fiumicino e la Nomentana sulla tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e raccordo in uscita sulla Roma Fiumicino code a tratti dal raccordo a via del Cappellaccio verso l'Eur mentre sul lago abbiamo delle code tra via di Mezzocammino che di Malafede verso Ostia per il trasporto pubblico Ricordiamo lo sciopero dei taxi stop fino alle 22 c'ho Però anche di Trenitalia in questo caso fino alla mezzanotte di oggi come sempre sono garantiti i servizi essenziali dalle ore 18 alle ore 21 è tutto Grazie dell'ascolto da Federico Di Lernia e dalla sala operativa di Astral infomobilità al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

