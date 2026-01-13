Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-01-2026 ore 18 | 40

La situazione del traffico a Roma e nel Lazio al 13 gennaio 2026 segnala code in diverse zone, tra cui il raccordo anulare, la Nomentana e la Colombo. Si registrano congestioni tra Portonaccio e il raccordo, nonché sulla Pontina verso Ostia. Sono in atto scioperi dei taxi e di Trenitalia, con servizi essenziali garantiti dalle 18 alle 21. Si consiglia di programmare gli spostamenti con attenzione e di consultare le fonti ufficiali per aggiornamenti.

Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo segnalando code a tratti sulla carreggiata interna del raccordo e abbia in esterna con gli atleti della Roma Fiumicino e la Nomentana sulla trasformano della 24 code tra Portonaccio e raccordo in uscita sulla Roma Fiumicino code a tratti dal raccordo a via del Cappellaccio verso l'Eur sulla Colombo abbiamo delle code tra via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia cosa è traffico sulla Pontina tra Spinaceto Aprile direzione mattina e per il trasporto pubblico Ricordiamo lo sciopero dei taxi top fino alle 20 sciopero anche di Trenitalia in questo caso fino alla mezzanotte di oggi come sempre sono garantiti i servizi essenziali dalle ore 18 alle ore 21 è tutto Grazie dell'ascolto da Federico Di Lernia e dalla sala operativa di Astral infomobilità al prossimo ha già un servizio della Regione Lazio

