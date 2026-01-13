Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-01-2026 ore 17 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio presenta alcune criticità nel pomeriggio del 13 gennaio 2026. Si segnalano code sulla Pontina tra Spinaceto e Castel, sulla carreggiata interna del raccordo tra Nomentana e Prenestina, e traffico rallentato tra Cassia bis e Salaria. In esterna, congestioni tra Roma Fiumicino e Roma Sud, oltre a code lungo l'A24 e sulla Colombo. Ricordiamo inoltre lo sciopero dei taxi fino alle 22.

Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di mobilità un servizio della regione Lazio avremo segnalando code per incidente sulla Pontina tra Spinaceto e Castel in direzione Latina sulla carreggiata interna del raccordo tra Nomentana e Prenestina che più avanti code tra Cassia bis e Salaria mentre in esterna abbiamo code a tratti tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud sul tratto Urbano A24 code tra fiorentini e il raccordo l'uscita cose sulla Colombo tra via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia Infine per il trasporto pubblico Ricordiamo lo sciopero dei taxi top fino alle 22 Ciao Però anche per te in Italia in questo caso fino alla mezzanotte di oggi come sempre sono garantiti i servizi essenziali dalle ore 18 alle ore 21 è tutto grazie per l'ascolto da Federico Di Lernia dalla sala operativa di Astral infomobilità al prossimo giorno un servizio della Regione Lazio

