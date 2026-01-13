Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-01-2026 ore 15 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio, evidenziando incidenti, rallentamenti e lavori in corso. Attualmente, si segnalano traffico rallentato sulla Roma-Fiumicino e il raccordo anulare, con code e modifiche alla viabilità. Ricordiamo l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino al 15 aprile 2026, per garantire la sicurezza di tutti durante la stagione invernale. Per dettagli, consultate il sito inf

Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per incidente sulla roma-fiumicino all'altezza della Cristoforo Colombo in direzione raccordo portiamoci sulla carreggiata esterna del raccordo anulare si segnalano rallentamenti a tratti trapuntina Chiudi la nazione Roma Sud mentre l'interno segnaliamo prericoveri all'altezza della 20 Roma Teramo è proprio sul tratto Urbano della A24 si rallenta tra Tor Cervara e il raccordo in uscita code sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia code per lavori sulla Pontina all'altezza di campo in direzione Latina per il trasporto pubblico Ricordiamo lo sciopero dei taxi stop fino alle 22 sciopero anche di Trenitalia in questo caso fino alla mezzanotte di oggi come sempre sono garantiti i servizi essenziali dalle ore 18 alle ore 21 è tutto grazie per l'ascolto da Federico Di Lernia e dalla sala operativa di Astral infomobilità vi lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi invernale porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto.

