Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-01-2026 ore 12 | 25

Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria: Aggiornamento sulla viabilità Roma e Regione Lazio del 13 gennaio 2026 alle 12:25. Astral Infomobilità segnala traffico regolare sulla Grande Raccordo Anulare, con rimozione dell'incidente allo svincolo Cassia. Attenzione in esterna per lavori di ripristino del manto stradale nella zona della galleria Appia. Il traffico sulle principali arterie è generalmente scorrevole. Per ulteriori dettagli, consultare

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio viabilità regolare sulla testina del grande raccordo anulare rimosso l'incidente all'altezza dello svincolo Cassia mentre in esterna prestare attenzione personale su strada per ripristino del manto stradale e siamo all'altezza della galleria Appia per il resto il traffico è scorrevole sulle consolari in entrata verso la capitale comprese le autostrade della regione è tutto grazie per l'ascolto da Marco cell uff e Astral infomobilità più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

Trasporti: 160 milioni per linea ferroviaria Roma-Viterbo, accordo Regione Lazio-Rfi-Astral - Un investimento significativo pari a 160 milioni di euro, provenienti dai fondi Fsc per il periodo 2021- romadailynews.it

#Roma #viabilità Mercoledì evento a Testaccio, in piazza Orazio Giustiniani: la viabilità x.com

#Viabilità | #Roma | #12gennaio Pericolo di ghiaccio sulle strade urbane ed extra urbane a ridosso di aree verdi e corsi d'acqua Ridurre la velocità e procedere con cautela #Luceverde - facebook.com facebook

