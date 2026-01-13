Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-01-2026 ore 11 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio, datato 13 gennaio 2026 alle ore 11:25. Al momento, si registrano code sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna a causa di un incidente vicino allo svincolo Cassia, e sulla via Salaria, dove ci sono rallentamenti per lavori tra Monterotondo Scalo e lo svincolo G3. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di consultare gli aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale servizio della regione Lazio ha subito un aggiornamento sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna si sta in coda a causa di un sinistro all'altezza dello svincolo Cassia poi Code in entrata verso la capitale sulla via Salaria Ma qui per lavori da Monterotondo Scalo fino allo svincolo go7 bagna tipo uno scambio di carreggiata proseguendo più avanti sempre sulla via Salaria code altezza Villa Spada è tutto grazie per l'ascolto da Marco cell uff e dalla redazione di astrali mobilità appuntamento più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

