Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-01-2026 ore 10 | 25

Ecco un'introduzione ufficiale e sobria, ottimizzata per Google, basata sulle informazioni fornite: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio, datato 13 gennaio 2026 alle 10:25. Si segnalano code sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna a causa di un incidente allo svincolo Cassia, e disagi sulla via Salaria tra Monterotondo Scalo e Villa Spada per lavori e scambi di carreggiata. Per ulteriori dettagli, consultare le fonti ufficial

Astral infomobilità nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna si sta in coda a causa di un sinistro all'altezza dello svincolo Cassia poi Code in entrata verso la capitale sulla via Salaria Ma qui per lavori da Monterotondo Scalo fino allo svincolo Golf 7 bagna tipo uno scambio di carreggiata proseguendo più avanti sempre sulla via Salaria code altezza Villa Spada è tutto grazie per l'ascolto da Marco cell uff e dalla redazione di astrali mobilità appuntamento più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

