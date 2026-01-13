Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-01-2026 ore 09 | 40

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 13 gennaio 2026 alle ore 09:40: si registrano code sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare, in corrispondenza di un incidente all’altezza di Cassia, con rallentamenti sulla Flaminia e Cassia nel tratto urbano. A sud, congestioni sulla via Pontina a causa di un incidente coinvolgente quattro veicoli pesanti tra Laurentina e Castel di Decima. Restate aggiornati con i servizi di Astral Infom

Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio aggiornamento sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare code per incidente altezza Cassia poi in entrata verso la capitale con sue di rallentamenti per traffico intenso sulla Flaminia e Cassia sul tratto Urbano della Roma Teramo rispettivamente dal raccordo mentre a sud della capitale si rallenta sulla via Pontina a causa di un precedente sinistro che ha visto coinvolti 4 mezzi pesanti da via Laurentina fino a Castel di Decima sempre in direzione del raccordo è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cellucci e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

Trasporti: 160 milioni per linea ferroviaria Roma-Viterbo, accordo Regione Lazio-Rfi-Astral - Un investimento significativo pari a 160 milioni di euro, provenienti dai fondi Fsc per il periodo 2021- romadailynews.it

Dalla Regione Lazio 50 milioni per la metro C di Roma - La regione Lazio annuncia lo stanziamento di 50 milioni di euro, risorse che garantiranno la continuità dei lavori. rainews.it

#Roma #viabilità Mercoledì evento a Testaccio, in piazza Orazio Giustiniani: la viabilità x.com

#Viabilità | #Roma | #12gennaio Pericolo di ghiaccio sulle strade urbane ed extra urbane a ridosso di aree verdi e corsi d'acqua Ridurre la velocità e procedere con cautela #Luceverde - facebook.com facebook

