Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-01-2026 ore 08 | 40

Il servizio Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio, con informazioni su disagi, lavori in corso e incidenti. Oggi si segnalano riduzioni di carreggiata sulla via Salaria, code sulla Flaminia e sulla Pontina, oltre a possibili ritardi sulla linea ferroviaria Roma-Frascati. Si ricorda l’obbligo di pneumatici invernali o catene fino al 15 aprile 2026, per garantire un viaggio sicuro in ogni condizione atmosferica.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio disagi per chi si dirige la capitale presa l'attenzione sulla via Salaria Attiva una riduzione di carreggiata per lavori tra Monterotondo Scalo e lo svincolo con Settebagni poi code per traffico intenso sulla Flaminia Cassia sul tratto Urbano della Roma Teramo rispettivamente dal raccordo mentre a sud della capitale sulla via Pontina lunghi incolonnamenti a causa di un sinistro superata Pomezia fino a Castel di Decima sempre la capitale sposiamoci poi sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare per segnalare code per traffico intenso all'altezza della galleria Appia Infine per i pendolari della linea ferroviaria Roma Frascati l Albano Laziale per la giornata di oggi possibili disagi per Verifiche Tecniche sulla linea Roma termini possibili limitazioni di percorso cancellazioni ritardi per i treni in viaggio è tutto grazie per molto da Marco Cilluffo e la sala di Astral infomobilità ci salutiamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-01-2026 ore 08:40

