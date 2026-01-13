Viabilità in tilt per il cantiere del tram | il sindaco detta le alternative

A causa dei lavori sul ponte del Brenta e della conseguente chiusura della rampa di accesso, la viabilità nella zona di Vigonza e dintorni è stata temporaneamente modificata. Il cantiere del tram ha comportato restrizioni al traffico, rendendo necessario adottare percorsi alternativi per garantire la circolazione. Si consiglia di pianificare gli spostamenti con attenzione e di seguire le indicazioni delle autorità per evitare disagi.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.