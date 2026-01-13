Viabilità in tilt per il cantiere del tram | il sindaco detta le alternative
A causa dei lavori sul ponte del Brenta e della conseguente chiusura della rampa di accesso, la viabilità nella zona di Vigonza e dintorni è stata temporaneamente modificata. Il cantiere del tram ha comportato restrizioni al traffico, rendendo necessario adottare percorsi alternativi per garantire la circolazione. Si consiglia di pianificare gli spostamenti con attenzione e di seguire le indicazioni delle autorità per evitare disagi.
Avanza fino a Vigonza il cantiere del tram: viabilità modificata. A seguito dello spostamento sul ponte del Brenta verso Busa di Vigonza dei lavori e della chiusura della rampa di accesso al ponte, la viabilità nella zona è fortemente limitata. «La situazione dello stato del cantiere prevede che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Tram, il cantiere avanza su via Ugo Bassi: dal 3 novembre cambiano viabilità e i percorsi dei bus. Ecco come
Leggi anche: Tram, arriva l’ultimo cantiere: come cambia la viabilità in Corticella e in centro storico
Bologna, si ribalta camion nel cantiere del tram: traffico in tilt in via Emilia Ponente - Sembra stare in perfetto equilibrio su due ruote il mezzo pesante che questa mattina, sabato 19 maggio, si è quasi ribaltato nel tratto di strada di via Emilia Ponente interessato dai lavori della ... corrieredibologna.corriere.it
Porta San Felice a Bologna, al via il cantiere del tram: traffico in tilt e corsie ridotte - Traffico a rilento nella zona di Porta San Felice dove, a partire da questa mattina, lunedì 5 maggio, sono ufficialmente partiti anche in questa porzione della città i lavori del tram. corrieredibologna.corriere.it
Lecco, carambola sul ponte Manzoni: traffico in tilt Intorno alle 7 si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture. Non si registrerebbero feriti gravi. L’impatto, però, ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità. #laprovinciaunicatv #teleunica #n - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.