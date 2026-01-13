L’amministrazione comunale di Querceta ha programmato un intervento di manutenzione straordinaria e verniciatura sul ponte lungo il fiume Versilia, all'incrocio di via Mordure (passerella di Vaiana). L’intervento, progettato per essere eseguito in tempi rapidi, mira a garantire la sicurezza e il mantenimento delle condizioni della struttura. I lavori sono parte di un più ampio programma di interventi di manutenzione delle infrastrutture cittadine.

Nuovo intervento pronto a partire in tempi rapidi. L’amministrazione comunale infatti ritiene necessario eseguire lavori di manutenzione straordinaria e verniciatura del ponte lungo fiume Versilia incrocio Via Mordure (passerella di Vaiana) a Querceta. In questo modo sarà riqualificata la struttura oggetto di verifiche tecniche che ne hanno evidenziato la necessità di ripristini e tinteggiature a causa dell’usura. Nel dettaglio lavori comporteranno la verifica delle saldature e risaldature ove necessario, previa pulizia e sostituzione elementi della stessa qualità e dimensioni, compreso di ponteggi e autopiattaforma utili all’esecuzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via Mordure. Restyling del ponte

Leggi anche: Restyling del ponte di Brivio: il sindaco scrive a Salvini, timori su tempistiche e sicurezza

Leggi anche: Il ponte Rigossa pronto al restyling

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bisceglie, al via il restyling del «Ponte Lama»: la consegna dell’opera prevista in venti mesi - L’infrastruttura collega la città con Trani dal 1787: saranno rinforzate le pile murarie e realizzati percorsi ciclabili e pedonali Il classico «nodo al fazzoletto» relativo ai tempi di realizzazione ... lagazzettadelmezzogiorno.it