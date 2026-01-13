Via libera alla risoluzione per istituire l' ordine degli informatori scientifici del farmaco in Abruzzo

È stata approvata la risoluzione che istituisce l’Ordine degli Informatori Scientifici del Farmaco in Abruzzo. Questa decisione rappresenta un passo importante per regolamentare e professionizzare il settore, garantendo maggiore trasparenza e qualità nelle attività degli informatori nel territorio regionale. La creazione di questo ordine mira a rafforzare il ruolo degli operatori e a favorire un confronto più strutturato con le istituzioni e gli enti sanitari locali.

