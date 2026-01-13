Via Diaz ancora chiusa a oltre un anno dal crollo | i cittadini tornano a farsi sentire | FOTO

A oltre un anno dal crollo, Via Diaz ad Orta di Atella rimane chiusa, con i cittadini che continuano a vivere le conseguenze di questa situazione. La chiusura della strada ha inciso sulla quotidianità del quartiere, lasciando irrisolti i problemi che ne derivano. La situazione evidenzia la necessità di interventi concreti per ripristinare condizioni di normalità e risolvere le criticità ancora presenti.

Via Diaz ad Orta di Atella resta sbarrata, ma soprattutto restano irrisolti i problemi che da oltre un anno gravano sulla vita quotidiana di un intero quartiere. A più di dodici mesi dal crollo dell’edificio al civico 58, avvenuto il 29 novembre 2024, i cittadini di Orta di Atella sono tornati a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

