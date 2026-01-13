Via Caravaggio riapre nelle prossime ore | individuata un' ulteriore situazione di potenziale criticità

Via Caravaggio sarà riaperta nelle prossime ore, dopo che ABC Napoli, con il supporto delle imprese Meritec, Planetaria ed ECM, ha completato i lavori di ripristino del manufatto fognario. La strada sarà accessibile a partire dalle ore 14, garantendo la sicurezza e il ripristino delle normali condizioni di circolazione. La riapertura segue la risoluzione di una criticità individuata nel corso delle recenti operazioni di intervento.

Napoli, via Caravaggio riapre domani 14 gennaio dopo 5 giorni: era stata chiusa per voragine - Via Caravaggio riapre domani mercoledì 14 gennaio: era stata chiusa il 9 gennaio per una voragine. fanpage.it

Napoli, via Caravaggio in tilt, voragine transennata: «Rattoppi in 7 giorni» - Un’altra settimana di sofferenza per la viabilità dell’area ovest e dell’area collinare di Napoli. ilmattino.it

