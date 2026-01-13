Via Caravaggio riapre nelle prossime ore | individuata un' ulteriore situazione di potenziale criticità
Via Caravaggio sarà riaperta nelle prossime ore, dopo che ABC Napoli, con il supporto delle imprese Meritec, Planetaria ed ECM, ha completato i lavori di ripristino del manufatto fognario. La strada sarà accessibile a partire dalle ore 14, garantendo la sicurezza e il ripristino delle normali condizioni di circolazione. La riapertura segue la risoluzione di una criticità individuata nel corso delle recenti operazioni di intervento.
ABC Napoli, con il supporto delle imprese Meritec, Planetaria ed ECM, sta concludendo i lavori di ripristino del manufatto fognario in via Caravaggio, consentendo la riapertura della strada a partire dalle ore 14.00 di mercoledì 14 gennaio. Gli interventi sono stati portati a termine con anticipo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Bonanni riflette: «Inter? Ha il potenziale per allungare in classifica. Nelle prossime settimane mi aspetto che…»
Leggi anche: Sportitalia, rogito di San Siro in corso: annuncio nelle prossime ore
Via Caravaggio riapre nelle prossime ore: individuata un'ulteriore situazione di potenziale criticità - ABC Napoli, con il supporto delle imprese Meritec, Planetaria ed ECM, sta concludendo i lavori di ripristino del manufatto fognario, consentendo la riapertura della strada nella giornata di mercoledì ... napolitoday.it
Napoli, via Caravaggio riapre domani 14 gennaio dopo 5 giorni: era stata chiusa per voragine - Via Caravaggio riapre domani mercoledì 14 gennaio: era stata chiusa il 9 gennaio per una voragine. fanpage.it
Napoli, via Caravaggio in tilt, voragine transennata: «Rattoppi in 7 giorni» - Un’altra settimana di sofferenza per la viabilità dell’area ovest e dell’area collinare di Napoli. ilmattino.it
Sono felice: domani il negozio "Nuova Immagine" riapre! Pronte a cambiare look con un nuovo colore , taglio schiariture o permanente biologica Vi aspetto con un sorriso e tante idee!022427544 CERCO COLLABORATRICE PARRUCCHIERA - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.