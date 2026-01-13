Verso un museo della polizia | summit Pisani-Verde alla Galleria degli Uffizi

Il 12 gennaio a Firenze, il prefetto Vittorio Pisani e il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Simone Verde, hanno firmato un protocollo di collaborazione per la creazione di un nuovo polo museale della polizia. L’accordo mira a sviluppare iniziative di carattere tecnico, scientifico e culturale, favorendo la progettazione e l’allestimento di uno spazio espositivo dedicato alla storia e alle attività della polizia italiana.

FIRENZE – Ieri mattina (12 gennaio) il capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani e il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Simone Verde, hanno firmato un protocollo di collaborazione teso ad avviare una cooperazione di carattere tecnico, scientifico e culturale, finalizzata alla progettazione e all’allestimento del nuovo polo museale della polizia. Il progetto si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e identitario dell’istituzione, con finalità educative e di diffusione della cultura della legalità destinato all’integrazione del futuro Museo della polizia nel Sistema museale nazionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Il sensei Tetsuo Hara sarà esposto alla Galleria degli Uffizi Leggi anche: Domenica al Museo e Concerto di Natale alla Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Verso il museo del Sangiovese: oggi il summit - Si terrà oggi alle 15 nei locali dell’Ufficio Turistico di Bertinoro in piazza della Libertà un incontro sul progetto... ilrestodelcarlino.it Museo etnografico dell'Alta Murgia (Meam): prosegue il percorso partecipativo con l'avviso "Chiamata alle arti". Per il progetto "Future MEAMories (Verso un nuovo modello di gestione del Museo Etnografico dell’Alta Murgia"), la "Chiamata alle Arti" è finalizzat - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.