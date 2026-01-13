L’Italia si distingue negli sport invernali con un risultato complessivo di 15 podi, inclusi tre vittorie e otto medaglie europee. Giacomel si conferma dominatore nel biathlon, mentre nello skeleton si registrano buoni piazzamenti. Tuttavia, lo sci alpino non ha ancora portato medaglie, segnando un andamento alterno in vista di Milano-Cortina. Un quadro complessivo che evidenzia progressi e sfide per gli azzurri nella preparazione olimpica.

Tre vittorie, otto medaglie europee e un totale d i 15 podi, questo è il bottino dell’ Italia nell’ultima settimana negli sport invernali. Il protagonista assoluto è stato Tommaso Giacomel, che nel biathlon ha vinto due gare ed è volato in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo. Biathlon. A Oberhof (Germania) il trentino è entrato nella storia del biathlon italiano, imponendosi sia nella sprint che nell’inseguimento. Una doppietta inedita per il settore maschile azzurro. Inoltre, con la mass start di Le Grand-Bornard, Giacomel ha collezionato tre vittorie consecutive, come neanche Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono mai riuscite a fare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: Giacomel dominatore del biathlon. Podi anche dallo skeleton, ma lo sci resta a secco

