Verona si schianta con lo scooter contro un camion | Lorenza morta a 19 anni a Pescantina

A Pescantina, nel Veronese, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto uno scooter, un camion e un'auto, causando la morte di Lorenza Bridi, 19 anni. L’incidente si è verificato sulla strada statale 12 del Brennero. La giovane vittima è deceduta ieri sera a seguito dello scontro. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

Lorenza Bridi, 19 anni, è morta ieri sera dopo un grave incidentealungo la strada statale 12 del Brennero: lo scooter su cui viaggiava si è scontrato con un camion e un’auto. La giovane era stata ricoverata in terapia intensiva a Borgo Trento. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Frontale spaventoso contro un camion, Lorenza era in scooter: muore giovanissima. L’agonia atroce Leggi anche: Ragazzino prova lo scooter dell'amico e si schianta contro un'auto: è grave La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. In scooter contro un camion, non ce l'ha fatta la 19enne ferita. Al Montanari un minuto di silenzio per Lorenza; Ubriaco alla guida invade l'altra corsia e si schianta contro un'auto: morto Alessandro Landriscina. Il poliziotto tornava a casa dopo...; Incidente tra camion e scooter a Pescantina, un ferito grave. Verona, si schianta con lo scooter contro un camion: Lorenza morta a 19 anni a Pescantina - Lorenza Bridi, 19 anni, è morta ieri sera dopo un grave incidentealungo la strada statale 12 del Brennero: lo scooter su cui viaggiava si è scontrato ... fanpage.it

Scooter si schianta contro un camion, Lorenza Bridi muore in ospedale dopo ore di agonia: aveva solo 19enne, amava la pallavolo - Lorenza Bridi, 19 anni, studentessa del Liceo Montanari di Verona, è morta dopo un grave incidente avvenuto lunedì mattina, 12 gennaio 2026, ... msn.com

Non ce l’ha fatta la 19enne finita con lo scooter contro un camion: è morta nella notte - Morta nella notte all'ospedale di Borgo Trento la ragazza di 19 anni che con lo scooter era finita contro un camion a Pescantina. veronaoggi.it

