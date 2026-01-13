Verona-Bologna giovedì 15 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Il confronto tra Verona e Bologna, in programma giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 18:30, è il recupero della giornata 16 di Serie A. La partita si svolgerà al Bentegodi e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in ottica classifica. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa sfida.

Il Bologna fa visita al Verona per il recupero della giornata 16 di Serie A, col match che si disputa giovedì pomeriggio al Bentegodi. La squadra di Vincenzo Italiano ha rallentato pesantemente nella corsa per un posto in Europa ed è infatto a secco di vittorie da ben sette turni (3 pareggi e 4 sconfitte). . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Verona-Bologna (giovedì 15 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Liverpool-Leeds (giovedì 01 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Liverpool-Leeds (giovedì 01 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Pronostico Verona vs Bologna – 15 Gennaio 2026 - Bologna valido per la Serie A si disputa il 15 Gennaio 2026 alle 18:30 allo Stadio Marcantonio Bentegodi. news-sports.it

Hellas Verona-Bologna sarà diretta da una nota conoscenza: fu proprio lui a dirigere la storica finale di Coppa Italia - facebook.com facebook

Fortitudo Bologna, in trasferta è il solito disastro: dominata a Verona x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.