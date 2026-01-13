Verona-Bologna giovedì 15 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Il match tra Verona e Bologna, valido per il recupero della giornata 16 di Serie A, si svolgerà giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 18:30 al Bentegodi. In questa occasione, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici per una partita importante per entrambe le squadre nella lotta per la classifica. Una sfida da seguire con attenzione, in un contesto di grande equilibrio e interesse.

Il Bologna fa visita al Verona per il recupero della giornata 16 di Serie A, col match che si disputa giovedì pomeriggio al Bentegodi. La squadra di Vincenzo Italiano ha rallentato pesantemente nella corsa per un posto in Europa ed è infatto a secco di vittorie da ben sette turni (3 pareggi e 4 sconfitte).

