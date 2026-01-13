Verde pubblico | un milione di euro in più per i monitoraggi abbattimento di 16 palme in arrivo

Il Comune di Genova e Aster hanno presentato un nuovo protocollo condiviso per la gestione delle alberature a rischio nel territorio cittadino. Con un investimento di un milione di euro in più per i monitoraggi, il piano prevede anche l’abbattimento di 16 palme. La sindaca Silvia Salis e l’assessora Francesca hanno illustrato le priorità di intervento, segnando un passo importante nella tutela del verde pubblico della città.

Un nuovo protocollo condiviso da Comune di Genova e Aster con la definizione delle priorità di intervento sulle alberature a rischio su tutto il territorio cittadino è il primo tassello, presentato oggi martedì 13 gennaio dalla sindaca Silvia Salis, insieme all'assessora al Verde Francesca.

